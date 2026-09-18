Владелец бренда Love is… подал иск к "Магниту" и "Московскому картофелю" на 132 млн рублей

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Нидерландская компания Minikim Holland, которая владеет правами на комиксы Love is… и на серию соответствующих товарных знаков, направила в арбитражный суд Калужской области иск о взыскании более 132 миллионов рублей с производителя чипсов "Московский картофель" и торговой сети "Магнит". Об этом говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Иск к краснодарскому АО "Тандер" (сеть "Магнит") и калужскому ООО "Московский картофель" направили в суд 14 сентября, но он еще не был рассмотрен. Причины иска пока подлинно неизвестны. Предполагается, что в феврале – марте этого года, когда "Московский картофель" проводил рекламную акцию "Любовь в каждой пачке" ко Дню влюбленных, использовались схожие с Love is… изображения мальчика и девочки. Их размещали на внешней части и внутри упаковки чипсов, которые эксклюзивно продавались в сети "Магнит".

Переработку изображений без согласия правообладателя подтвердила комиссия специалистов. При этом Minikim Holland нередко судится с российскими юрлицами и предпринимателями из-за своих брендов: с 2019 года в арбитражные суды разных субъектов РФ поступило более 100 исков.

Ранее сообщалось, что Кузьминский суд Москвы приступит к рассмотрению иска студии "Маша и Медведь" об исключительных правах на персонажей к их автору Олегу Кузовкову. Кузовков заключил договор об исключительных правах со студией "Маша и Медведь" в 2010 году.

Однако после истечения установленного срока в 2025 году автор прекратил сотрудничество с истцом, а позже заявил о планах спродюсировать полнометражный фильм про популярных мультгероев, но с "обновленным образом персонажей". После этого правообладатель сериала студия "Маша и Медведь" инициировала судебное разбирательство.