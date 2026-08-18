С владельца телеграм-канала "Двач" взыскали 139 тыс руб за нарушение авторских прав

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Тушинский районный суд Москвы взыскал с владельца телеграм-канала "Двач" 139 тысяч рублей по иску автора канала "Укиё-э каждый день" Исмаила Саламова. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Суд назначил 70 тысяч рублей компенсации за нарушение исключительных прав, еще 65 тысяч рублей взыскал в качестве расходов на услуги представителя и 4 тысяч рублей за госпошлины.

Саламов ранее обвинил владельца "Двача" Наримана Намазова в копировании его публикаций о подделке японской литературы российскими издательствами. По словам автора, администраторы канала разместили материалы без его согласия, предварительно убрав авторскую подпись и водяной знак.

Суд установил, что произведение действительно использовали без разрешения правообладателя. При этом суд отметил, что публикация материала в формате изображения, а не текста не лишает автора права защищать свои права и не делает такое использование законным.

Доводы ответчика о том, что публикация не носила рекламного или коммерческого характера, находилась в канале менее месяца и не использовалась для привлечения аудитории, суд также не принял. Эти обстоятельства не стали основанием для снижения компенсации до минимального размера в 10 тысяч рублей.

Ранее стримера Ксению Гузаеву (Fasoollka) депортировали из Казахстана с запретом на въезд на пять лет. До выдворения суд привлек ее к ответственности за оскорбления местных жителей и высказывания о принадлежности Павлодара. Сама Гузаева заявила, что ей назначили штраф в 85 тысяч тенге, а о депортации она узнала случайно в аэропорту.