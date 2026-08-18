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18 августа, 16:22

Безопасность

Количество преступлений в Москве снизилось более чем на 17%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве за первые 6 месяцев 2026 года количество зарегистрированных преступлений снизилось на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по столице Владимир Васенин.

"Снижение регистрации правонарушений установлено на территории практически всех округов столицы. Устойчивая тенденция к снижению регистрируемой преступности отмечается в Москве на протяжении последних 10 лет", – рассказал Васенин.

В январе – июне 2026 года число преступлений общеуголовной ответственности снизилось на 28,3%, против собственности – на 29,2%, против личности – на 7,9%. Кроме того, на 13,9% уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, подчеркнул представитель ведомства.

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин обращал внимание, что число подростков, совершивших преступления экстремистской и террористической направленности, выросло в 2 раза. В 2026 году правоохранители расследовали более 11 тысяч преступлений несовершеннолетних, число юных правонарушителей увеличилось на 9% (до 9 641), насильственных преступлений – на 10%.

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