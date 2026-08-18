Женщина 1931 года рождения погибла при пожаре в квартире на Рублевском шоссе

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Пожар произошел в квартире жилого дома на Рублевском шоссе. В результате погибла женщина 1931 года рождения, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По факту случившегося была начата процессуальная проверка. Ее ход и результаты находятся на контроле ведомства. При этом уточняется, что точная причина возгорания будет установлена после пожарно-технической экспертизы.

Ранее пожар произошел в жилом доме в Севастополе. Прохожий заметил, что из окна третьего этажа в квартире на улице Колобова шел дым, и вызвал спасателей.

Прибывшие пожарные подняли к подоконнику лестницу и увидели 8-летнего мальчика, который пытался залить водой пламя на кухне. Ребенка передали врачам. Позже выяснилось, что причиной возгорания стала умная колонка.

