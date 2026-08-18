Москвичи выберут самые интересные темы лекций летней экспедиции "Природа Москвы"

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование на лучшую тему лекций летней экспедиции "Природа Москвы", которая проходит в рамках "Лета в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Участникам предлагают не только определить наиболее интересные темы эколого-просветительских лекций, но и выбрать самые запоминающиеся экскурсии, назвать главные экопривычки лета и оценить аудиогиды, доступные на природных территориях города.

Среди вариантов тем лекций – "Повадки диких животных", "Водные экосистемы столицы", "Забота о птицах" и "Переработка отходов". Также можно предложить собственную тему.

Второй вопрос касается форматов экскурсий. Тут можно выбрать прогулку с наблюдением за птицами, с рассказами о местных легендах и о интересных фактах, либо маршрут для знакомства с растениями.

Третий вопрос посвящен аудиоэкскурсиям. Например у экоцентра "Красная сосна" в нацпарке "Лосиный остров" начинается аудиопрогулка "Войди в зеленый мир" протяженностью около 3 километров. Кроме того, в парке искусств "Музеон" горожан ждет аудиогид "Деревья говорят". QR-коды размещены у отдельных деревьев по всей территории.

Результаты голосования помогут организаторам оценить интерес горожан к разным темам и форматам, чтобы учитывать это при дальнейшем развитии программы экспедиции. Мероприятия проходят на девяти городских площадках, в экоцентрах "Кузьминки", "Терлецкий", "Экошкола "Кусково", "Воробьевы горы", "Битцевский лес", "Лесная сказка", "Музей природы", "Лосиный остров. Красная сосна", а также в парке искусств "Музеон".

Ранее москвичам и гостям города рассказывали, что в кинопарке "Москино" 22 августа впервые пройдет фестиваль "Усадьбы Москвы". С 12:00 до 18:30 подготовлен специальный квиз об истории дворянских усадеб, архитектуре и литературном наследии Москвы.

Также будет открыто ретрофотоателье, где можно нарядиться в исторические костюмы и сфотографироваться в них. Кроме того, посетители смогут отправить открытки с изображением столичных усадеб. Здесь же пройдут исторические пикники.

