Программа ко Дню флага России объединит более 200 столичных культурных площадок

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

С 21 по 23 августа столичные культурные учреждения проведут порядка 250 мероприятий ко Дню Государственного флага Российской Федерации. Это кинопоказы, спектакли, концерты, лекции и экскурсии, посвященные истории страны и ее официальной символике, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Программу подготовили больше 200 музеев, библиотек, парков и других площадок. Все желающие смогут посмотреть театральные постановки и исторические фильмы, послушать патриотические песни, поучаствовать в викторинах и творческих мастер-классах", – рассказала Сергунина.

Кинопоказы, спектакли и концерты

В парке "Зарядье" запланированы кинопоказы. 21 августа в Малом амфитеатре зрители увидят картину "Крылья над Берлином" о мужестве и отваге летчиков, участвовавших в первой воздушной атаке на столицу гитлеровской Германии в 1941 году. 22 августа здесь же покажут фильм "Первый Оскар" про операторов, снявших военную хронику битвы за Москву. А 23 августа под стеклянной корой можно будет посмотреть ленту "Освобождение. Огненная дуга" про одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны – Курскую битву.

В День Государственного флага всех желающих приглашают на спектакль "Вальс на 2/4". Его представят на одной из сцен фестиваля "Театральный бульвар" на Чистопрудном бульваре. В основу сюжета легли события, произошедшие в 2015 году в Донбассе. Это история о случайной встрече раненого солдата и молодой женщины из лагеря противника. Постановка обращается к темам исторической памяти, нравственного выбора и способности людей сохранять человечность даже в тяжелых обстоятельствах.

22 августа посетителей усадьбы Люблино ждет музыкальная программа. Сначала на сцене выступит камерный хор Ансамбля песни и пляски имени В. С. Локтева, а затем – солисты государственных музыкальных театров и лауреаты международных конкурсов. В этот же день концерт патриотической песни проведут в парке "Фили". Здесь прозвучат известные произведения советских и современных композиторов.

От экскурсий до викторин

21 августа в парке 850-летия Москвы пройдут тематические викторины, конкурсы, а также выступления творческих коллективов Объединения культурных и досуговых центров Юго-Восточного административного округа.

В библиотеке № 180 имени Н. Ф. Федорова для юных горожан организуют квизы и дискуссии, приуроченные к празднику, а в библиотеке-медиацентре № 67 – мастер-класс "Триколор", на котором ребята сделают аппликацию из бумаги в цветах российского флага и узнают о значении государственных символов России и других стран.

В праздничный день гостям Музея космонавтики прочитают лекцию "Что помнят звезды над Кремлем?", посвященную российской истории и развитию отечественной космонавтики. Кроме того, здесь состоится торжественная передача в фонды музея эскизов эмблем миссий "Союз МС-28" и "Союз МС-29" от художницы Алимы Фейзулиной.

22 августа в галерее Ильи Глазунова проведут экскурсию: участникам расскажут о ключевых для нашей страны событиях, к которым обращался художник, и покажут исторические полотна, живописные пейзажи, портреты выдающихся деятелей культуры, иллюстрации к произведениям русской классики.

Посещение большинства мероприятий свободное, на некоторые потребуется предварительная регистрация или входной билет. Подробная информация – на сайтах учреждений.

Ранее сообщалось, что фестиваль "Усадьбы Москвы" впервые пройдет в кинопарке "Москино" 22 августа. В этот день в "Парке сказок" по входному билету в кинопарк можно будет стать участником насыщенной программы. С 12:00 до 18:30 для гостей подготовлен специальный квиз об истории дворянских усадеб, архитектуре и литературном наследии Москвы.

