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Председатель Комиссии изящных искусств США Родни Мимс Кук – младший во время визита на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) провел переговоры с представителями Кремля в рамках неофициальной дипмиссии. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Financial Times.

Как говорится в материале, перед поездкой Куку выдали дипломатический паспорт, а также провели для него инструктажи. В то же время госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что ничего не знает об американской делегации в Санкт-Петербурге.

Однако, по данным двух источников СМИ, в США решили, что такие нестандартные посланники, как Кук, поспособствуют движению дипломатического процесса по урегулированию украинского конфликта. Как рассказал один из собеседников, американский представитель в ходе своего визита встретился в том числе с советником президента России Антоном Кобяковым.

Сам Кук никак не прокомментировал эту информацию и не стал отвечать на вопрос о том, поручал ли ему американский лидер Дональд Трамп провести переговоры. О планах в скором времени вернуться в Россию он также не сообщил, однако отметил, что в настоящий момент поступает много запросов и эта работа ведется.

В Белом доме заявили, что США продолжают выступать в качестве посредника между сторонами и делают все возможное для прекращения конфликта. Трамп считает, что мирное соглашение может быть достигнуто.

Ранее в США заявляли, что украинский конфликт необходимо завершить. Россия подтверждает свою готовность к дипломатическому урегулированию кризиса, однако ждет конструктивного подхода от Запада, отмечали в МИД.

Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин уточнял, что Москва уже неоднократно показывала открытость к диалогу, в то время как Киев вел себя крайне непоследовательно, то выходя из переговорного процесса, то вводя для себя законодательные запреты на его проведение.

