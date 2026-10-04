Живущий в США сын Кашпировского отказался приезжать на похороны отца

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Сын психотерапевта Анатолия Кашпировского Сергей, который живет в США, отказался приезжать на похороны отца. Об этом сообщил РИА Новости племянник Кашпировского Юрий Мамаев.

"Говорили по телефону с Гулизар – супругой дяди. Сергея на похоронах не будет. Сергей отказался вылетать на похороны", – рассказал Мамаев.

Кашпировский умер рано утром 3 октября. Как рассказал его директор Сергей Рудых, у психотерапевта остановилось сердце. Накануне смерти он был госпитализирован в больницу.

По словам Мамаева, Кашпировский скончался от прогрессирующего онкологического заболевания, давшего метастазы в легкие и мозг. Похороны и прощание с психотерапевтом пройдут 8 октября на Троекуровском кладбище.