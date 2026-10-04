04 октября, 16:17Общество
Психотерапевта Кашпировского похоронят 8 октября на Троекуровском кладбище
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Похороны психотерапевта Анатолия Кашпировского пройдут 8 октября на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом ТАСС сообщил его племянник Юрий Мамаев.
Дата похорон совпадает с датой прощания, отметил он.
Психотерапевт скончался рано утром 3 октября. По словам его директора Сергея Рудых, причиной смерти Кашпировского стала остановка сердца. Накануне смерти он был госпитализирован в больницу.
Кашпировский стал известен благодаря телевизионным сеансам психотерапии. При этом в 1993 году он стал депутатом Государственной думы России и оставался в парламенте до 1995 года.