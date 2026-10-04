Психотерапевта Кашпировского похоронят 8 октября на Троекуровском кладбище

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Похороны психотерапевта Анатолия Кашпировского пройдут 8 октября на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом ТАСС сообщил его племянник Юрий Мамаев.

Дата похорон совпадает с датой прощания, отметил он.

Психотерапевт скончался рано утром 3 октября. По словам его директора Сергея Рудых, причиной смерти Кашпировского стала остановка сердца. Накануне смерти он был госпитализирован в больницу.



Кашпировский стал известен благодаря телевизионным сеансам психотерапии. При этом в 1993 году он стал депутатом Государственной думы России и оставался в парламенте до 1995 года.