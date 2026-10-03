Директор Рудых: психотерапевту Кашпировскому было плохо за день до смерти

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Психотерапевт Анатолий Кашпировский накануне своей смерти был госпитализирован в больницу. Об этом сообщил его директор Сергей Рудых в беседе с 360.ru.

По его словам, 2 октября у Кашпировского резко упало давление, ему вызвали скорую и отвезли в медучреждение. В беседе с ТАСС Рудых отметил, что причиной смерти стала остановка сердца. Директор также сообщил, что незадолго до ухода из жизни Кашпировский писал новую книгу и планировал встречи и гастроли.

Прощание с психотерапевтом состоится в 12:00 8 октября, в прощальном зале Троекуровского кладбища, указали представители Кашпировского в беседе с журналистами.

Психотерапевт скончался рано утром 3 октября. Кашпировский стал известен благодаря телевизионным сеансам психотерапии. При этом в 1993 году он стал депутатом Государственной думы России и оставался в парламенте до 1995 года.

