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Мещанский суд Москвы вернул следствию уголовное дело в отношении 40-летней модели Ольги Зубковой, известной в Сети как Ольга Мур, о производстве порнографических материалов. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Уголовное дело возвращено на доследование", – сказал собеседник агентства.

По словам Мур, она сожалеет о том, что решила заняться деятельностью в порноиндустрии. При этом женщина полностью признала вину. Раньше она работала ведущей программы "Без купюр" и диктором спортивных новостей на телеканале Russian Music Box. В 2025 году Мур завоевала титул "Миссис Москва" на конкурсе "Ты уникальная" и стала победительницей международного этапа, прошедшего в Дубае.

Дело зарегистрировали 23 октября. Обвинение Мур предъявили сразу по трем пунктам статьи о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов или предметов. Сейчас в отношении Зубковой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По этой статье виновному может грозить от двух до шести лет лишения свободы. Кроме того, суд вправе назначить запрет на занятие определенных должностей или осуществление конкретной деятельности сроком до 15 лет.

