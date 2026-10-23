Экс-порноактрисе Ольге Мур грозит до шести лет за съемку в фильмах для взрослых

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Мещанский суд Москвы зарегистрировал уголовное дело о распространении порнографии против бывшей актрисы фильмов для взрослых и блогера Ольги Зубковой, известной в Сети как Ольга Мур. Об свидетельствуют данные судебной картотеки.

Обвинение предъявлено по статье "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов" сразу по трем пунктам. Сейчас Зубкова находится под подпиской о невыезде.

Наказание по этой статье – лишение свободы от двух до шести лет. Кроме того, суд имеет право запретить осужденному занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.

В суд материалы пришли 30 сентября. Постановление о назначении заседания судья вынесла 21 октября, а слушание пройдет 28 октября.

Ранее Мещанский суд Москвы назначил секс-блогеру Софье Вершининой, известной как Соня Мармеладова, три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. По версии следствия, она заработала свыше 30 миллионов рублей, продавая через интернет откровенный контент.

Кроме того, осужденной на три года запретили администрировать интернет-ресурсы, в доход государства конфисковали iPhone 16 Pro Max и взыскали со счетов 4,8 миллиона рублей, полученных, по версии следствия, от продажи порнографического контента.

Позже выяснилось, что прокуратура обжаловала приговор, но суть апелляционного представления не раскрывалась. Однако затем прокуратура отказалась от своих требований.

