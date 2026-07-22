Суд продлил арест экс-девушке Паши Техника по делу о порнографии

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Суд продлил арест бывшей девушке рэпера Паши Техника (настоящее имя – Павел Ивлев. – Прим. ред.) по делу о порнографии. Она пробудет под стражей до 28 августа, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на инстанцию.

Речь идет о Тине Романовой, которую также называют Кристина Лекси. Она обвиняется в незаконном изготовлении и обороте порнографии группой лиц при помощи интернета.

Девушка полностью признала свою вину, просив суд избрать ей меру наказания, не связанную с СИЗО.

Техник умер 4 апреля 2025 года в Таиланде. Утверждалось, что в еду артиста могли подбросить неизвестное токсичное вещество. Врачи называли причиной его смерти легочную инфекцию.

Ранее Троицкий районный суд Москвы принял решение оставить блогера Диану Шурыгину (Шлянину. – Прим. ред.) в СИЗО до 19 августа. Она проходит обвиняемой по уголовному делу о производстве и распространении порнографии. Обыски у девушки прошли в середине июня. Поводом могли стать интимные видеозаписи, попавшие в закрытые телеграм-каналы.

По решению суда девушку арестовали. Сначала ее отправили под домашний арест, но позже меру пресечения изменили на содержание в СИЗО.

