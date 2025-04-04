Умер рэпер Паша Техник

Фото: телеграм-канал "ПАША ТЕХНИК LIVE"

Рэпер Паша Техник (настоящее имя – Павел Ивлев) умер. Об этом сообщила его бывшая супруга Ева Карицкая в телеграм-канале.

"Царствие небесное. Запомню тебя таким счастливым. Люблю", – написала она.

Проект "Выжившие" ранее писал, что исполнителю резко стало плохо. Медики хотели отключить его от аппарата и констатировать смерть. Также сообщалось, что Карицкая вместе с российскими врачом направились в госпиталь.

27 марта Технику стало плохо, после чего его в Таиланде ввели в искусственную кому. Менеджер артиста заявил, что это произошло из-за того, что ему в еду могли подбросить неизвестное токсичное вещество. В госпитале он находился под наблюдением тайских врачей и на аппарате ИВЛ и ЭКМО.

Спустя время у рэпера отказали легкие и появились проблемы с сердцем. Кроме того, у исполнителя выявили пневмонию с поражением легких в 100%, полиорганную недостаточность и септический шок.

Друг артиста, пианист Лука Сафронов-Затравкин, рассказывал, что состояние музыканта остается нестабильным, однако врачи стараются сохранить его жизнь. При этом Карицкая говорила, что Технику стало хуже и он не транспортабелен.