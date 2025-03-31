Врач Паши Техника: у него тяжелое состояние, почти полностью поражены легкие

Фото: телеграм-канал "ПАША ТЕХНИК LIVE"

Рэпер Паша Техник (Павел Ивлев. – Прим. ред.) находится в тяжелом состоянии, близком к крайней степени тяжести. У него почти полностью поражены легкие, сообщил его врач. Аудиозапись с комментариями медика разместила в своем телеграм-канале бывшая жена Ивлева Ева Карицкая.

"Вот, лежит с пневмонией, поражение почти 100%, скорее всего, даже 100%. Неясно, какой этиологии, но по анализам это похоже на бактериальную", – сказал врач, добавив, что прогноз у рэпера не очень благоприятный.

Медик уточнил, что у Ивлева выявлены полиорганная недостаточность и септический шок. В настоящий момент рэпер находится на ИВЛ и ЭКМО.

При этом состояние Ивлева исключает возможность его транспортировки в Россию, подчеркнул в свою очередь генконсул РФ в провинции Пхукет Егор Иванов.

"По оценкам таиландских медиков, состояние пациента тяжелое и исключает сейчас транспортировку в Россию. Находимся в контакте с представителями россиянина", – приводит его слова ТАСС.

Рэперу стало плохо в четверг, 27 марта. Его ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Представитель музыканта выразил уверенность в том, что тот выживет, и предположил, что рэперу могли подбросить в еду неизвестное токсичное вещество.

Позже его состояние ухудшилось – отказали легкие и начались проблемы с сердцем. Менеджер музыканта рассказал, что на лечение нужна очень большая сумма, около 9 миллионов рублей.