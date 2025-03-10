Суд признал треш-стримера Дурдиева невиновным в угрозах Мизулиной

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Суд в Ярославле оправдал треш-стримера Аслана Дурдиева по делу об угрозах убийством в адрес главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, сообщает РИА Новости.

Вместе с тем по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью стримеру назначено пять месяцев исправительных работ. Как отметила судья, несмотря на то что в обвинении говорилось о причинении тяжкого вреда, нанесенный Дурдиевым вред здоровью был квалифицирован как легкий. Мужчину освободили от отбывания назначенного наказания в связи с истечением срока давности.

По данным следствия, в июне 2021 года Дурдиев избил в прямом эфире 28-летнего местного жителя. На это отреагировала Мизулина, направив обращение в полицию. Позднее стример на онлайн-трансляции высказал в адрес главы ЛБИ угрозу физической расправы.

Защита Дурдиева считает, что в словах мужчины не было угрозы. Кроме того, треш-стример позже принес извинения и по своей инициативе выплатил Мизулиной 10 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.