Треш-стример, угрожавший Мизулиной, перечислил ей деньги за моральный ущерб

Фото: телеграм-канал "Екатерина Мизулина"

Треш-стример из Ярославля Аслан Дурдиев, угрожавший главе "Лиги безопасного интернета" Екатерине Мизулиной, оплатил штраф за оскорбление и по своей инициативе перечислил ей 10 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный ущерб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Алексея Александрова.

В суде Ярославля 14 октября началось рассмотрение уголовного дела треш-стримера, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, а также в угрозе убийством. По данным следствия, в июне 2021 года мужчина избил в прямом эфире 28-летнего местного жителя, в результате чего у потерпевшего было обезображено лицо.

На это обратила внимание глава "Лиги безопасного интернета", которая направила обращение в МВД России с просьбой провести проверку по данному факту. Позже Дурдиев во время онлайн-трансляции высказал в адрес Мизулиной угрозу физической расправы.

В свою очередь, защита подсудимого настаивает на отсутствии угрозы в словах Дурдиева.

"Когда составляется обвинительное заключение, должны указать, какой фразой что чего означает. У нас в обвинительном заключении этого нет", – отметил адвокат.

Ранее в отношении блогера Некоглая, который также угрожал Мизулиной, возбудили дело по статье 128.1 Уголовного кодекса РФ ("Клевета"). Мизулина рассказала, что блогер "откровенно врал" и клеветал о ее деятельности в Лиге безопасного интернета, а после начал угрожать убийством. По ее словам, целью угроз и распространения заведомо ложных сведений является попытка оказать на нее давление как на общественного деятеля в связи с ее позицией по факту дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации.

