Мизулина попросила проверить блогера Некоглая на предмет дискредитации ВС РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила Генпрокуратуру и МВД РФ проверить ролик блогера Некоглая на предмет дискредитации российской армии.

"Некоглай вчера записал и выложил видео, в котором он глумится над подвигом нашего солдата, героически дважды отбившегося от атаки дрона с гранатами Вооруженных сил Украины", – написала она своем телеграм-канале.

По ее словам, блогер не может понять переживания близких людей военнослужащих, которые сейчас находятся на передовой. Мизулина отметила, что позже Некоглай удалил ролик, но видео распространилось в Сети.

Она подчеркнула, что Лига безопасного интернета обратится в Генпрокуратуру и МВД по составу преступления, предусмотренного статьей "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации".

Ранее сообщалось, что Гагаринский суд Москвы оштрафовал российского актера Артура Смольянинова по делу о дискредитации ВС РФ. Ему назначили взыскание в размере 30 тысяч рублей.

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