Россиянка избежала штрафа за дискредитацию ВС РФ, заявив в суде о неприязни к вобле

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Суд в Тюмени прекратил административное дело о дискредитации армии против местной жительницы из-за недоказанности ее вины, сообщает РИА Новости.

24 сентября на площади Единства и согласия в Тюмени девушка написала на асфальте синим мелом слова "Нет в***е". На судебном заседании она вину не признала, пояснив, что написанная фраза означает "Нет вобле". По словам девушки, к этой рыбе у нее неприязнь. Также она сообщила, что на площади в это время проходила акция против мобилизации, о которой ей стало известно после задержания.

Центральный районный суд Тюмени прекратил производство по делу, поскольку представленные доказательства не содержат достаточных и достоверных данных, свидетельствующих о совершении гражданкой вменяемого ей нарушения.

Ранее признанного в России иноагентом публициста и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзе арестовали по делу о дискредитации ВС РФ. О возбуждении второго уголовного дела в отношении Кара-Мурзы стало известно в конце июля. 4 августа адвокат публициста Вадим Прохоров сообщил, что следователи предъявили Кара-Мурзе обвинение в осуществлении деятельности нежелательной в РФ организации.

Кроме того, Кара-Мурзе предъявили обвинение в государственной измене. В ФСБ допускают сотрудничество публициста с одной из стран НАТО, других деталей не приводилось.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!