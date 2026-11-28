Фото: ТАСС/EPA/POOL/URS FLUEELER

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф планирует обсудить с Владимиром Путиным торговлю, инвестиции и энергетическую безопасность. Об этом РИА Новости сообщил посол Пакистана в Москве Файсал Нияз Тирмизи.

По словам дипломата, Шариф посетит Россию 30 ноября. Программу поездки дорабатывают, подготовка вышла на завершающий этап.

Кроме того, стороны могут обсудить транспортные связи, сельское хозяйство, науку, технологии и финансы. В повестке переговоров также значатся региональные и международные темы, важные для обеих сторон. Среди них – мир и стабильность в Афганистане и взаимодействие в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Посол отметил, что за последние 20 лет политические контакты двух стран стали заметно прочнее. При этом Пакистан намерен так же активно наращивать торговлю и экономические связи с Россией.

Ранее стало известно о запуске прямого железнодорожного сообщения между двумя государствами. В частности, скоро из России в Пакистан отправится первый грузовой поезд.

Также Россия и Пакистан ведут работу по запуску прямого авиасообщения. Рейсы и логистика необходимы для развития совместного бизнеса.

