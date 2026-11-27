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Повышение импортных пошлин до 35% коснется деликатесных морепродуктов из недружественных государств, доля которых на рынке России составляет менее 1%. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на представителей Рыбного союза.

Собеседники журналистов также подчеркнули, что решение продиктовано текущей обстановкой и правительство принимает регуляторные меры исходя из текущей экономико-политической ситуации.

О том, что пошлины на импорт морепродуктов из недружественных стран увеличатся до 35%, стало известно 27 ноября. По словам вице-премьера – министра финансов РФ Антона Силуанова, проект постановления правительства уже готов, он находится на согласовании в ведомствах.

До этого кабмин повысил пошлины на импортный крепкий алкоголь из недружественных стран до 35%, но не менее 5 евро за литр. Новые ставки распространились на спиртовые настойки, виски, ром, джин, водку, ликеры, неденатурированный этиловый спирт и другие алкогольные напитки.