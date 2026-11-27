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Желание принца Гарри отправиться на Украину и воевать на стороне ВСУ может быть попыткой задеть старшего брата Уильяма. Такое мнение выразило британское издание Daily Express.

В публикации отмечается, что Уильям, как и король Великобритании Карл III, не может отправиться на Украину из-за продолжающихся боевых действий, поскольку оба имеют особое значение для британцев. Гарри же, по мнению авторов материала, может позволить себе такую поездку.

Издание также напомнило, что Уильям проходил службу в британских вооруженных силах, однако в боевых действиях не участвовал. Гарри же дважды служил в Афганистане – в 2007–2008 и 2012 году. Он участвовал в боевых операциях, в том числе в качестве пилота-стрелка вертолета. По мнению авторов материала, различия в военном опыте стали одной из причин напряженности между братьями.

"Гарри прекрасно это понимает. А теперь у него появился отличный шанс вывести брата из себя", – говорится в публикации.

Принц Гарри заявил о готовности вернуться в армию ради участия в боевых действиях против России 18 ноября. Высказывание принца резко раскритиковал экс-руководитель службы охраны королевской семьи Дай Дэвис. Он посоветовал Гарри "заткнуться", назвав его поведение незрелым и не соответствующим положению.

По словам 75-летнего Дэвиса, такие высказывания поставили принца в "очень опасную ситуацию". При этом большинству британцев безразлично, куда он отправится.