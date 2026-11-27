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Употребление напитков и еды температурой выше 65–70 градусов может быть опасно для здоровья, в том числе повышать риск рака пищевода. Об этом в беседе с RT рассказала основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Ольга Шуппо.

"Главную угрозу составляет повреждение слизистых оболочек рта, пищевода и желудка", – пояснила она.

По словам Шуппо, даже разовый ожог может привести к воспалению, а регулярное употребление очень горячего – к хроническому эзофагиту. В некоторых случаях возможны предраковые изменения, например пищевод Барретта.

Специалист напомнила, что Международное агентство по изучению рака в 2016 году включило напитки температурой выше 65 градусов в группу вероятных канцерогенов для человека. Заключение основано на эпидемиологических исследованиях: в регионах, где традиционно пьют очень горячий чай или мате, чаще встречался плоскоклеточный рак пищевода.

Исследование Оксфордского университета также показало, что у любителей очень горячих напитков риск онкологии пищевода был примерно втрое выше, чем у тех, кто пил их теплыми. При этом горячий напиток сам по себе не является единственной причиной рака или других хронических осложнений, обратила внимание эксперт. Риск повышают также вредные привычки, стресс, генетика и несбалансированное питание.

Тем, кто любит очень горячую еду и напитки, Шуппо посоветовала давать жидкостям остыть хотя бы до 50–60 градусов. Не стоит пить очень горячее натощак, чтобы не раздражать слизистую желудка.

По той же причине не нужно сочетать чрезмерно горячее с острой пищей или алкоголем. Пить следует маленькими глотками, чтобы жидкость успела немного остыть во рту. При хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта слишком горячее усугубит воспаление, подытожила она.

Ранее врач-терапевт Татьяна Залетова заявила, что все виды капусты, рукола и овсяная каша помогают снизить риск развития онкологии. В перечисленных продуктах содержатся глюкозинолаты, которые помогают вырабатываться определенным ферментам.