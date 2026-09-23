Роскачество: черная фасоль поддерживает работу нервной системы благодаря фолиевой кислоте

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Черная фасоль поддерживает работу нервной системы благодаря наличию фолиевой кислоты. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Роскачество.

В черной фасоли много биологически активных компонентов. Например, в ней содержится до 18 граммов пищевых волокон, которые представлены как растворимой, так и нерастворимой фракцией. Кроме того, представитель бобовых считается одним из лучших продуктов для пищеварительной системы благодаря пребиотическому эффекту.

"Пищевые волокна и олигосахариды служат питательной средой для полезных бактерий. Так, употребление фасоли снижает риск запоров и дисбактериоза", – отметили в организации.

Она также подходит для контроля веса и обмена веществ. Фасоль стабилизирует уровень сахара из-за низкого гликемического индекса и ускоряет метаболизм за счет высокого содержания белка. Однако употреблять черную фасоль в определенных случаях стоит осторожно.

"При заболеваниях ЖКТ в острой фазе (гастрит, язвенная болезнь, панкреатит, колит, синдром раздраженного кишечника) она может вызвать дискомфорт: вздутие, колики, газообразование и усиление болей. В период обострения лучше ограничить или исключить продукт (из рациона. – Прим. ред.)", – добавили в Роскачестве.

Склонность к повышенному газообразованию также является противопоказанием к употреблению бобовых. Для снижения риска рекомендуется предварительное замачивание фасоли и потребление в умеренных дозах. Оптимальная норма при отсутствии противопоказаний – 150–200 граммов готового продукта за один прием.

Ранее в Роскачестве сообщили, что овсяное печенье может входить в сбалансированный рацион, если есть его умеренно и учитывать состав продукта. В среднем взрослому человеку достаточно около 50 граммов печенья в день. По словам специалистов, углеводы из овса усваиваются постепенно и обеспечивают организм энергией на длительное время. Однако большое количество сахара и жира может свести пользу продукта к минимуму.