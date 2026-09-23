Полиция начала проверку после стрельбы в доме рэпера Джигана

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Полиция начала проверку после инцидента со стрельбой в загородном доме рэпера Джигана (настоящее имя – Денис Устименко-Вейнштейн. – Прим. ред.). Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"По факту произошедшего проводится проверка, по итогам которой будет принято решение о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного дела", – уточнил собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщали, что Джиган в нетрезвом состоянии устроил стрельбу из пневматической винтовки в коттеджном поселке "Шато Соверен" под Красногорском. В результате охранник получил ранения руки и ноги. При этом сам рэпер около 10 часов не выпускал персонал из дома. Также утверждалось, что дети артиста прятались внутри и звонили своей маме, экс-супруге исполнителя Оксане Самойловой.

Сам Джиган назвал эти сообщения ложными и заявил, что видео было снято во время работы над новым треком. При этом он подтвердил, что проходит лечение и находится в реабилитационном центре в Израиле.

Позднее на сообщения об инциденте отреагировала глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Она заявила, что запросит у органов опеки и уполномоченного по правам ребенка информацию.