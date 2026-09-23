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Похороны норвежской принцессы Астрид прошли в Осло. Об этом сообщили в королевском доме Норвегии.

Проститься с принцессой пришли король Хокон VIII, королева Метте-Марит, кронпринцесса Ингрид Александра и королева Соня, а также ближайшие родственники покойной. Кроме того, на церемонии присутствовали представители властей Норвегии и королевских домов других стран.

Астрид родилась в 1932 году в Осло, она была второй дочерью Улафа. С 1954 по 1968 год она выполняла роль первой леди – этот термин в Норвегии применяется к старшей представительнице королевской семьи. В 1968-м ее брат женился на Соне, которая впоследствии стала первой леди.

Смерть принцессы наступила через 15 дней после кончины ее брата, короля Норвегии Харальда V, который ушел из жизни 28 августа. Похороны состоялись 9 сентября в Осло.

