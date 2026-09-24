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24 сентября, 08:57

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Депутат Чаплин: семья с ребенком-инвалидом может вернуть 50% расходов на ЖКУ

Депутат заявил, что семья с ребенком-инвалидом может вернуть 50% расходов на ЖКУ

Фото: depositphotos/zaktatyana

Инвалиды и семьи с детьми-инвалидами имеют право на компенсацию половины расходов на оплату коммунальных услуг в пределах нормативов потребления. Об этом в беседе с RT сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин.

Льгота закреплена статьей 17 закона № 181-ФЗ и действует во всех регионах России. По словам парламентария, компенсацию рассчитывают исходя из расхода воды, электричества, газа, отопления и других ресурсов, который укладывается в установленный норматив.

При наличии счетчиков учитывается фактическое потребление в этих пределах, поэтому размер возврата может отличаться от половины всей суммы квитанции.

Для инвалидов первой и второй групп, детей-инвалидов и семей с детьми-инвалидами также предусмотрена компенсация взноса на капитальный ремонт. Ее максимальный размер составляет 50% от суммы, рассчитанной с учетом региональной нормы площади жилья и минимального взноса за квадратный метр.

Порядок назначения компенсации определяет регион. Оформить ее можно в органе социальной защиты или МФЦ по месту жительства, где сообщат перечень необходимых документов и способ подачи заявления.

Ранее сообщалось, что квитанции за жилищно-коммунальные услуги не следует выбрасывать сразу после их оплаты. Они могут пригодиться, если возникнут спорные моменты с начислениями, появится ошибочно начисленная задолженность или потребуется подтвердить факт оплаты.

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