В Китае создали ИИ-модель для скрининга рака пищевода

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Китайские ученые создали модель искусственного интеллекта Damo Eagle для выявления рака пищевода. Об этом сообщила технологическая корпорация Alibaba.

Разработка велась совместно с научно-исследовательским подразделением Alibaba Академией "Дамо", онкологической больницей провинции Сычуань и онкоцентром Университета Сунь Ятсена.

Модель не требует интубации или введения контрастного вещества. Достаточно проанализировать стандартную компьютерную томографию грудной клетки, чтобы оценить риск развития рака пищевода, включая ранние стадии и предраковые поражения.

Чувствительность модели при диагностике рака пищевода достигает 90%, а при предраковых поражениях с очень слабыми сигналами – 52,5%. Специфичность, то есть вероятность правильного определения здоровых пациентов, составляет 99,2%.

Модель прошла проверку на более чем 80 тысячах случаев в трех странах. Научная статья о разработке опубликована в международном медицинском журнале Nature Medicine.

По данным Национального онкоцентра Китая, каждый год в стране диагностируется около 220 тысяч новых случаев рака пищевода, из них 190 тысяч заканчиваются летальным исходом.

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