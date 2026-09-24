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24 сентября, 15:21

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Press LV: концерт Вайкуле в Эстонии отменили из-за отсутствия интереса зрителей

Концерт Вайкуле в Эстонии отменили из-за отсутствия интереса зрителей

Фото: ТАСС/Сергей Виноградов

Концерт латвийской певицы Лаймы Вайкуле в эстонском Таллине отменен из-за низкого спроса на билеты. Об этом сообщает портал Press LV.

Выступление 72-летней артистки должно было состояться 31 октября. Организатор концерта Максим Милованов пояснил, что за два месяца до даты было продано лишь около 12% мест в зале.

"При таких продажах проведение концерта подобного масштаба экономически невозможно, мы рассчитывали, что интерес публики будет значительно выше", – сказал он.

Ранее был отменен концерт народной артистки России Ларисы Долиной, запланированный на 15 ноября в Большом концертном зале "Октябрьский" в Санкт-Петербурге. Мероприятие было приурочено к 70-летию певицы. Утверждалось, что возврат билетов осуществляется по месту их приобретения.

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