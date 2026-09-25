Тело Соседова привезут в Москву не раньше 28 сентября

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин

Тело музыкального критика, телеведущего и журналиста Сергея Соседова доставят из Якутии в Москву не раньше понедельника, 28 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его семью.

Соседов умер 23 сентября в возрасте 58 лет. Он ушел из жизни в городе Нерюнгри, куда прибыл для участия в составе жюри конкурса моды и красоты "Жемчужина Дальнего Востока".

Мать журналиста рассказала, что сын скончался во время операции после падения с лестницы в отеле. Однако директор гостиницы "Дархан" Тамерлан Караев уточнил, что телеведущий не падал, а потерял сознание из-за плохого самочувствия.

Организатор конкурса Виктор Зубов указал, что глава города оперативно задействовал всех врачей, чтобы спасти Соседова. Было решено провести операцию, но спустя несколько часов после хирургического вмешательства критик скончался.