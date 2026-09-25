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25 сентября, 13:36

Общество

Тело Соседова привезут в Москву не раньше 28 сентября

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин

Тело музыкального критика, телеведущего и журналиста Сергея Соседова доставят из Якутии в Москву не раньше понедельника, 28 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его семью.

Соседов умер 23 сентября в возрасте 58 лет. Он ушел из жизни в городе Нерюнгри, куда прибыл для участия в составе жюри конкурса моды и красоты "Жемчужина Дальнего Востока".

Мать журналиста рассказала, что сын скончался во время операции после падения с лестницы в отеле. Однако директор гостиницы "Дархан" Тамерлан Караев уточнил, что телеведущий не падал, а потерял сознание из-за плохого самочувствия.

Организатор конкурса Виктор Зубов указал, что глава города оперативно задействовал всех врачей, чтобы спасти Соседова. Было решено провести операцию, но спустя несколько часов после хирургического вмешательства критик скончался.

Умер музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов

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