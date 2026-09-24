Причиной смерти Сергея Соседова стала травма, а не тромб

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов скончался 23 сентября в якутском городе Нерюнгри от травмы, несовместимой с жизнью. Об этом сообщил организатор конкурса "Жемчужина Дальнего Востока" Виктор Зубов.

"Как сказали сегодня патологоанатомы, травма была несовместимая с жизнью. Нет, не тромб – травма. Он, когда упал, сразу потерял сознание", – сказал Зубов.

По его словам, глава города оперативно задействовал всех медиков, чтобы спасти музыкального критика. Было принято решение провести операцию, но спустя несколько часов после хирургического вмешательства Соседов скончался.

О его смерти стало известно 23 сентября. Соседову было 58 лет. Смерть наступила в городе Нерюнгри, куда он приехал, чтобы возглавить жюри конкурса моды и красоты "Жемчужина Дальнего Востока".

Мать критика сообщила, что он скончался во время операции после падения с лестницы в гостинице. Однако позже директор гостиницы "Дархан" Тамерлан Караев утверждал, что Соседов не падал, а потерял сознание из-за плохого самочувствия.