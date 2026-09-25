Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Число погибших в результате атак дронов ВСУ по рынкам в Горловке увеличилось до двух, сообщил мэр города Иван Приходько.

Женщина погибла в результате удара беспилотника по торговому объекту в Центрально-Городском округе, уточнил он.

"Вечная память невинно убиенной. Соболезнования родным и близким", – добавил Приходько.

ВСУ атаковали Горловку 25 сентября. Удары пришлись на рынки в Никитовском и Центрально-Городском районах. По информации оперативных служб, пострадали пять человек. Изначально было известно об одном погибшем в Никитовском районе.

До этого в ходе ударов на Белгородскую область пострадали три человека – мужчина и женщина получили травмы при ударе БПЛА по автомобилю в селе Нижнее Березово-Второе в Шебекинском округе. Помимо этого, 17-летняя девушка получила осколочные ранения грудной клетки.

