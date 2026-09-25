Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали рынки в Горловке, в результате ударов есть пострадавшие. Об этом в MAX сообщил мэр города Иван Приходько.

Он уточнил, что удары украинских БПЛА пришлись на рынки в Никитовском и Центрально-Городском районах. Точное количество пострадавших не уточняется, но до этого Приходько указывал, что из-за удара по Никитовскому району пострадал один местный житель.

Ранее Вооруженные силы России (ВС РФ) смогли пресечь все попытки солдат ВСУ вырваться из кольца окружения на северо-востоке Харьковской области. Российская группировка войск "Север" смогла установить контроль над населенными пунктами Бузово, Комиссарово, Красный Яр, Лошаково, Новоалександровка, Польная, Потихоново и Хижняково.

До этого ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям по производству БПЛА, логистическим центрам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.

