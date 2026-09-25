СК возбудил уголовные дела после атак ВСУ на Запорожскую и Воронежскую области

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Следователи возбудили уголовные дела после атак украинских военных на Запорожскую и Воронежскую области. Об этом сообщила пресс-служба СК России со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

В Запорожской области в районе Новобогдановки Мелитопольского муниципального округа под удар попал автомобиль. Погибли трое волонтеров из Омской области, которые доставляли гуманитарную помощь.

Общее число пострадавших уточняется. По данному факту открыто уголовное дело по статьям об убийстве и умышленном уничтожении имущества.

В ночь на 25 сентября украинские беспилотники атаковали Воронеж. Ударам подверглись частные дома и объекты гражданской инфраструктуры. Предварительно, ранения и травмы различной степени тяжести получили 13 мирных жителей, в том числе малолетний ребенок. СК квалифицировал это по статье "Террористический акт".

Кроме того, минувшей ночью Вооруженные силы Украины нанесли удар по Ульяновску. Целью стал промышленный объект. В результате повреждены и само предприятие, и жилые дома.

Травмы выявили у 12 человек, трое из них находятся в стационарах. Остальные получают лечение амбулаторно.

После ЧП в городе развернули пункт временного размещения. Туда направили жильцов наиболее пострадавшего дома. Возбуждено уголовное дело о теракте.