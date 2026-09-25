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25 сентября, 14:15

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Психолог Самбурский предупредил об опасности мечтаний на фоне бездействия

Психолог рассказал, когда мечты вредят достижению целей

Фото: 123RF.com/stockasso

Мечты без каких-либо действий помогают терпеть ненавистную реальность, но мешают изменить ее. Таким мнением в беседе с Москвой 24 поделился клинический психолог Станислав Самбурский.

25 сентября отмечается Всемирный день мечты. По словам эксперта, популярное мнение о том, что чем ярче человек представляет свое будущее, тем сильнее он замотивирован, ошибочно. Если изобразить на доске желаний дом, жену с хорошей фигурой, красивую семью, то этого не достаточно.

Более того, многие попадают в ловушку и начинают использовать мечтания для того, чтобы уйти в забытье. Это становится похоже на прием обезболивающих, ведь представляя себе лучшие варианты того, как можно было бы жить, мозгу становится хорошо.
Станислав Самбурский
клинический психолог

Привычка мечтать на фоне бездействия часто помогает терпеть обстановку, ставшую ненавистной. В итоге человек может много лет желать уйти с надоевшей работы, развестись или открыть бизнес, но не станет менять что-то в жизни, потому что можно сесть, пофантазировать и успокоиться.

"Если же говорить о здоровом мечтании, то оно всегда должно иметь продолжение в виде вопроса самому себе: "А что разделяет нарисованную мной картинку от той, которая есть сейчас в реальности?" То есть надо подумать, какие конкретные шаги понадобятся для того, чтобы достичь желаемого", – подчеркнул Самбурский.

Кроме того, важно определить препятствия на пути, а потом сразу придумать одно простое действие, которое поможет преодолеть какое-то из них. Все это делает мечту продуктивной, то есть трансформирует ее в цель, которой реально добиться, заключил психолог.

Ранее психолог Екатерина Кольцова назвала самыми идеальными днями для работы вторник и среду. Именно на них лучше стараться назначать контрольные для детей, а для взрослых – важные переговоры.

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