Психолог Самбурский предупредил об опасности мечтаний на фоне бездействия

25 сентября, 14:15Общество
Фото: 123RF.com/stockasso
Мечты без каких-либо действий помогают терпеть ненавистную реальность, но мешают изменить ее. Таким мнением в беседе с Москвой 24 поделился клинический психолог Станислав Самбурский.
25 сентября отмечается Всемирный день мечты. По словам эксперта, популярное мнение о том, что чем ярче человек представляет свое будущее, тем сильнее он замотивирован, ошибочно. Если изобразить на доске желаний дом, жену с хорошей фигурой, красивую семью, то этого не достаточно.
Привычка мечтать на фоне бездействия часто помогает терпеть обстановку, ставшую ненавистной. В итоге человек может много лет желать уйти с надоевшей работы, развестись или открыть бизнес, но не станет менять что-то в жизни, потому что можно сесть, пофантазировать и успокоиться.
"Если же говорить о здоровом мечтании, то оно всегда должно иметь продолжение в виде вопроса самому себе: "А что разделяет нарисованную мной картинку от той, которая есть сейчас в реальности?" То есть надо подумать, какие конкретные шаги понадобятся для того, чтобы достичь желаемого", – подчеркнул Самбурский.
Кроме того, важно определить препятствия на пути, а потом сразу придумать одно простое действие, которое поможет преодолеть какое-то из них. Все это делает мечту продуктивной, то есть трансформирует ее в цель, которой реально добиться, заключил психолог.
Ранее психолог Екатерина Кольцова назвала самыми идеальными днями для работы вторник и среду. Именно на них лучше стараться назначать контрольные для детей, а для взрослых – важные переговоры.