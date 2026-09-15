Среди купивших жилье в 2025 году россиянок каждая третья оказалась не замужем

В Москве стремительно увеличивается число успешных и финансово независимых девушек, сообщают СМИ. Россиянки не ждут состоятельных партнеров, готовых обеспечить их недвижимостью и автомобилями, и предпочитают добиваться всего самостоятельно. Почему – разбиралась Москва 24.

Собственные потребности – в приоритете

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ aziza.askarovaa

Представление об успехе кардинально изменилось: если не так давно пределом мечтаний считалось удачное замужество, то теперь женщины способны самостоятельно обеспечивать себе роскошную жизнь. Современные москвички активно строят бизнес, покупают недвижимость в элитных поселках вроде Барвихи и собирают люксовые автопарки, больше не нуждаясь в мужчинах ради финансового выживания.

В социальных сетях регулярно появляются ролики, где девушки делятся своими достижениями. Одна из блогеров рассказывает, как в 21 год приобрела внедорожник стоимостью 17 миллионов рублей, а другая – как в 19 лет купила сначала автомобиль, а затем и собственную квартиру.

Например, 35-летняя Азиза Аскарова – долларовый миллионер и владелица косметической бьюти-империи, чей день расписан по минутам и проходит в сумасшедшем ритме "железной леди". Как рассказала бизнесвумен телеканалу Москва 24, ее утро начинается с силовой тренировки, куда она приезжает на новом автомобиле стоимостью как хорошая московская двухкомнатная квартира. Азиза строго следит за формой, трижды в неделю выполняя интенсивные комплексы упражнений на беговой дорожке и в тренажерном зале для поддержания идеальной фигуры.

Сразу после фитнеса девушка отправляется в свой офис на Кутузовском проспекте, где ее уже ждут на совещании подчиненные, большую часть из которых составляют женщины.





Азиза Аскарова бизнесвумен, владеет косметической компанией Я хочу сказать, мне комфортно с женщинами работать. <...> Они сказали и сделали. Да, у многих есть свои эмоции, обиды. Но, как я на сегодняшний день вижу, там даже меньше обид, чем у мужчин.

Бизнесвумен убеждена, что работать много и упорно стоит как минимум для того, чтобы не отказывать себе в очень дорогих "мелочах", потому что это дарит незабываемые эмоции.

Однако шикарная жизнь и успех не свалились девушке на голову. Все пришло через серьезные испытания: в прошлом Азиза пережила предательство супруга, но смогла самостоятельно выбраться из огромных долгов и в одиночку воспитать сына.

"Я уже сформированная личность. Меня тяжело подавить, меня тяжело поменять. И большая часть мужчин рассматривает для себя слабых женщин для чего? Потому что так удобно и комфортно. Со мной неудобно и некомфортно. И да, такие личности есть. Но повторюсь, ни в одни отношения я никогда не вступлю, пока я на все 100% не буду уверена, что это мой человек", – отметила Аскарова в разговоре с журналистами.

После завершения всех деловых встреч Азиза возвращается домой – в собственный особняк на Новой Риге, где на сегодняшний день еще идет ремонт. По ее словам, ради переезда в недвижимость мечты общей стоимостью 245 миллионов рублей пришлось 2 года работать практически без выходных. Для покупки недвижимости бизнесвумен продала квартиру в Санкт-Петербурге, что позволило внести первый взнос в размере 160 миллионов рублей, а оставшуюся сумму закрыть за год тяжелейшей рассрочки, ради которой ежемесячно пришлось трудиться на пределе возможностей.

По данным застройщиков за прошлый год, среди россиянок, покупающих жилье, каждая третья не состоит в браке, в то время как у мужчин этот показатель скромнее – холостых всего 12%. Если раньше приобретение недвижимости было делом семейным ради создания общего гнезда, то сейчас правила изменились. Современные девушки приобретают жилье под себя и свой личный комфорт.

Например, 39-летняя Жанна Алакаева, бывшая медсестра, а ныне успешный предприниматель, рассказала телеканалу, что тоже находится в поисках квартиры. Первым вариантом становится стильная евродвушка с готовой отделкой, которая изначально приобреталась для студентки. Вторая локация – однокомнатная квартира в "бетоне", привлекающая панорамным видом на город и реку. Этот вариант привлек Жанну возможностью включить фантазию и реализовать любой дизайн под личные запросы. При этом в планах покупательницы нет места стандартным решениям вроде детской комнаты или кабинета для будущего мужа.





Жанна Алакаева покупательница квартиры Пусть это будет головная боль моего будущего супруга, от которого я заведу детей. У меня будет свое жилье, и если мужчина решит, что он хочет проживать на моей территории, этого точно не произойдет. Это вообще не моя история. Мужчина должен брать ответственность, приводить на свою территорию и обустраивать быт.

Риелторы также подтверждают, что портрет покупателя недвижимости и сами планировки кардинально изменились. Например, собственник агентства недвижимости и брокер Лилия Работяева рассказала, что большинство девушек сейчас мечтают о большой гардеробной, огромной кухне-гостиной и окнах в пол. Кроме того, важен хороший комфортный район с полной инфраструктурой, чтобы в шаговой доступности можно было сделать маникюр или сходить на фитнес – желательно прямо в своем жилом комплексе.

От бостонского брака до фото без мужа

Как объяснил в интервью с телеканалом Москва 24 психолог, женский коуч Дмитрий Гухман, сила женщины заключается в слабости, а уход в карьеру нередко является признаком тревожности.





Дмитрий Гухман психолог, женский коуч Прекрасная, красивая женщина с высшим образованием, но испытывающая много тревоги, как раз и уходит в карьеру, в бизнес, что вызывает зависимость. Это такой способ избегания дискомфортных эмоций: на работе я могу контролировать все, там все понятно, и это повышает мою самооценку. А в отношениях все непредсказуемо, никто не дает гарантий. И мы можем увидеть страхи отвержения, нарушения границ, обесценивания себя.

При этом девушки, которые пока не могут позволить себе покупку квартиры, находят альтернативные варианты.

Например, 25-летняя Анна рассказала телеканалу Москва 24, что последние несколько лет жила в так называемом бостонском браке. Этот формат подразумевает совместную аренду жилья с лучшей подругой, и подобная практика встречается в Москве все чаще.





Анна Мяльцина жила в бостонском браке Бостонский брак – это такая форма сожительства двух девушек. <...> Это союз двух подруг, которые вместе работают, делят быт, проводят время.

Однако совместное проживание продлилось недолго: подруга Анны нашла молодого человека и съехала, из-за чего девушке пришлось заняться поисками нового сожителя, на роль которого она теперь готова рассмотреть и мужчину. Чтобы проверить, действительно ли у современных невест завышены требования или в столице просто не осталось достойных кандидатов, для героини журналисты организовали три свидания.

Поиски начались с создания анкет на нескольких сайтах знакомств, и первым претендентом стал Василий. Ему около 30 лет, и он называет себя владельцем бизнеса. Встречу назначили в одном из московских фудмоллов за чашкой кофе, где Анна и начала рассказывать о себе.

Во время беседы девушка предложила Василию описать его идеальную спутницу в отношениях, на что мужчина ответил, что главным критерием для него является адекватность. Когда Анна завела разговор о совместимости по знакам зодиака, собеседник заметно занервничал и начал собираться. В итоге Василий вежливо попрощался и прекратил встречу.

После Анна отправилась на второе свидание – с Дмитрием, который является совладельцем бизнеса. Мужчина сразу заявил, что не ищет жену и не задумывается о детях, не говоря о том, чтобы когда-либо уйти в декрет вместо любимой. Таким образом, вторая встреча тоже пошла не по плану: девушке также не понравились шутки и развязное поведение спутника.

Позже Анна встретилась и с третьим кандидатом, который поначалу заинтересовал. Однако позже девушка решила не продолжать общение.

В целом, согласно данным на 2026 год, около половины образованных москвичек до 39 лет не планируют выходить замуж и искать партнера, выяснили журналисты. Этот тренд на независимость активно поддерживается в соцсетях: даже замужние девушки часто транслируют образ женщины, которая всего добивается в одиночку.

Ярким примером служит 32-летняя бьюти-блогер Яна Пилецкая с полуторамиллионной аудиторией в социальных сетях. Она зарабатывает до миллиона рублей за ведение деловых мероприятий и регулярно публикует ролики, где самостоятельно решает бытовые задачи. При этом у Яны есть муж, но его фотографии почти не появляются в профиле, чтобы не нарушать образ самодостаточной карьеристки.





Яна Пилецкая блогер Созвоны, встречи, обсуждения мероприятий, но сами мероприятия – это постольку-поскольку. В большей степени, конечно, это съемки роликов, каких-то проектов, написание сценария. То есть я всегда погружена в работу, я всегда это делаю все самостоятельно.

Она добавила, что современная женщина – это сильная, смелая и решительная личность, которая абсолютно ничего не боится. При этом за внешней независимостью скрывается глубокая чуткость, нежность и внутренняя ранимость.

Однако некоторые эксперты все же считают, что сильная женщина – это внушенный образ, который способствует развитию внутренней неполноценности.

"Навязанная история со стороны общества потребления, которое формирует у девушек в голове образ, что они могут не просто выживать в одиночку, но и достигать определенного успеха, определенных высот также в одиночку", – поделился мнением с телеканалом Москва 24 политолог, политтехнолог Дмитрий Еловский.

Он также отметил, что внутренний конфликт, несоответствие своего потребления навязываемому образу приводит к падению самооценки, снижению ощущения себя в этом мире, к ухудшению отношения к самому себе.