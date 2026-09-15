Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 сентября, 17:23

Технологии

Функция расчета НДФЛ появилась в приложении ФНС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Новая опция появилась в приложении Федеральной налоговой службы России. Теперь в нем граждане могут рассчитать налог на доходы физических лиц.

Функция сводного расчета НДФЛ содержит в себе данные о доходах и рассчитывает итоговую сумму налога. Она поможет рассчитать налог с разных видов доходов.

Чтобы узнать сумму, россиянам необходимо указать свой годовой доход, после чего приложение рассчитает налог. Функция доступна на главной странице приложения.

Ранее стало известно, что ФНС с июля 2027 года сможет получать сведения об устройствах, с которых российские граждане и компании проводят операции с цифровыми рублями. Выписки для налоговой будут содержать IP- и MAC-адреса, номера телефонов, сим-карты и другие идентификаторы устройств.

С помощью этих данных налоговая сможет соотносить разные счета, определять скрытые доходы, использование чужих кошельков и связанные переводы.

В России появится новый налоговый вычет на страхование жизни

Читайте также


технологии

Россияне пожаловались на качество модульных домов

Собственники столкнулись с появлением грызунов внутри конструкций, насекомых, сырости и плесени

Читать
закрыть

Мануального терапевта обвинили в инсульте у жительницы Тамбова

По данным СМИ, женщину также частично парализовало

Читать
закрыть

Почему россияне просят ввести самозапрет на соцсети ночью?

Перед сном человек отвлекается, у него появляется свободное время, и он занимает его смартфоном

Читать
закрыть

В России предложили приравнять услуги экзорцистов к сатанизму

Некоторые "специалисты", пользуясь доверчивостью граждан, создают целые секты

Спрос на такие услуги эксперты связывают с ростом тревожности

Читать
закрыть

Насколько вероятен завоз лихорадки Эбола в РФ

Эксперты уверены: занос в Россию вполне возможен с учетом туристического потока

Однако в стране существует четкий план санитарной защиты территории от подобных угроз

Читать
закрыть

Лоси выбегают на трассы и становятся причинами смертельных ДТП в РФ

Эксперты напоминают: за погибшего лося водителю полагается штраф в размере 80 тысяч рублей

Читать
закрыть

Выгоден ли россиянам туристический шопинг?

Самостоятельная организация шопинг-тура за границу позволяет сэкономить до 300 тысяч рублей

Эксперты советуют подготовиться к такой поездке, составив список вещей

Читать
закрыть

Почему современные мамы превращают детей в "бытовых инвалидов"?

К таким последствиям приводит гиперопека и желание делать все за ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика