Функция расчета НДФЛ появилась в приложении ФНС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Новая опция появилась в приложении Федеральной налоговой службы России. Теперь в нем граждане могут рассчитать налог на доходы физических лиц.

Функция сводного расчета НДФЛ содержит в себе данные о доходах и рассчитывает итоговую сумму налога. Она поможет рассчитать налог с разных видов доходов.

Чтобы узнать сумму, россиянам необходимо указать свой годовой доход, после чего приложение рассчитает налог. Функция доступна на главной странице приложения.

Ранее стало известно, что ФНС с июля 2027 года сможет получать сведения об устройствах, с которых российские граждане и компании проводят операции с цифровыми рублями. Выписки для налоговой будут содержать IP- и MAC-адреса, номера телефонов, сим-карты и другие идентификаторы устройств.

С помощью этих данных налоговая сможет соотносить разные счета, определять скрытые доходы, использование чужих кошельков и связанные переводы.

