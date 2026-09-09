В России появится федеральный реестр подставных налогоплательщиков

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Единый реестр подставных налогоплательщиков создадут в России. Соответствующее поручение правительственная комиссия по профилактике правонарушений направила Федеральной налоговой службе (ФНС), сообщает газета "Известия".

Новый реестр нужен для сбора данных о нарушителях и предупреждения налоговых преступлений, контроль за которыми власти намерены ужесточить.

Кроме того, до 1 марта 2027 года ФНС должна разработать механизм аннулирования налоговых деклараций, поданных от имени подставных лиц. Ведомству также предстоит выработать единый подход к выявлению признаков подделки счетов-фактур и налоговых деклараций.

Региональным управлениям МВД и управлениям министерства на транспорте по федеральным округам поручено принимать исчерпывающие меры для установления имущества проверяемых налогоплательщиков с целью последующего наложения на него ареста.

Ранее сообщалось, что в России разрабатываются меры поддержки создателей национальных и суверенных больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта. В числе инициатив – ежегодный региональный инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль в размере расходов на создание ИИ-модели.

Льготу предлагается ограничить суммой до 20 миллиардов рублей на одну организацию до 2030 года при условии, что объем инвестиций компании будет в пять раз превышать размер вычета. Механизм также планируется распространить на затраты на приобретение оборудования.