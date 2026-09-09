Кувейт может ввести электронную визу для россиян

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Посольство РФ прорабатывает с кувейтской стороной вопрос предоставления россиянам возможности оформления электронных виз. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на дипмиссию.

"Российская сторона еще в 2023 году предоставила гражданам Кувейта возможность пользоваться облегченным визовым режимом. Имеется в виду оформление так называемых электронных виз. Вопрос же о предоставлении схожих преференций нашим гражданам все еще находится, следует признать, в проработке с кувейтской стороны", – заявили в посольстве.

При этом о введении полного безвизового режима между странами речи не идет. Как пояснили в дипмиссии, у Кувейта отсутствуют соглашения о безвизе, за исключением ближайших партнеров по Совету сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Отдельно дипломаты затронули вопрос авиасообщения. Прямые рейсы из Москвы и Сочи в Кувейт были открыты в 2023 и 2025 годах, что значительно увеличило турпоток и интерес туристов к России. Однако из-за конфликта на Ближнем Востоке полеты временно приостановлены.

"Вопрос возобновления прямого авиасообщения находится в числе приоритетных в нашем двустороннем сотрудничестве с Кувейтом. К сожалению, затянувшийся кризис в Персидском заливе привел к временной приостановке полетов из Эль-Кувейта в Москву и Сочи. Рассчитываем на их возобновление по мере стабилизации обстановки в регионе", – добавили в диппредставительстве.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Air Tanzania возобновила полеты из столичного аэропорта Внуково. Перевозчик выполняет из Внуково до трех рейсов в неделю по маршруту Москва – Занзибар – Дар-эс-Салам.

Между тем авиационные власти России и Сербии договорились о расширении двустороннего воздушного сообщения, включая выполнение рейсов из городов Сербии в Калининград. Это создаст новые возможности для развития туристических, деловых и культурных связей между регионами двух стран.