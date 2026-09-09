Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября, 05:16

Туризм

Кувейт может ввести электронную визу для россиян

Фото: depositphotos/philipus

Посольство РФ прорабатывает с кувейтской стороной вопрос предоставления россиянам возможности оформления электронных виз. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на дипмиссию.

"Российская сторона еще в 2023 году предоставила гражданам Кувейта возможность пользоваться облегченным визовым режимом. Имеется в виду оформление так называемых электронных виз. Вопрос же о предоставлении схожих преференций нашим гражданам все еще находится, следует признать, в проработке с кувейтской стороны", – заявили в посольстве.

При этом о введении полного безвизового режима между странами речи не идет. Как пояснили в дипмиссии, у Кувейта отсутствуют соглашения о безвизе, за исключением ближайших партнеров по Совету сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Отдельно дипломаты затронули вопрос авиасообщения. Прямые рейсы из Москвы и Сочи в Кувейт были открыты в 2023 и 2025 годах, что значительно увеличило турпоток и интерес туристов к России. Однако из-за конфликта на Ближнем Востоке полеты временно приостановлены.

"Вопрос возобновления прямого авиасообщения находится в числе приоритетных в нашем двустороннем сотрудничестве с Кувейтом. К сожалению, затянувшийся кризис в Персидском заливе привел к временной приостановке полетов из Эль-Кувейта в Москву и Сочи. Рассчитываем на их возобновление по мере стабилизации обстановки в регионе", – добавили в диппредставительстве.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Air Tanzania возобновила полеты из столичного аэропорта Внуково. Перевозчик выполняет из Внуково до трех рейсов в неделю по маршруту Москва – Занзибар – Дар-эс-Салам.

Между тем авиационные власти России и Сербии договорились о расширении двустороннего воздушного сообщения, включая выполнение рейсов из городов Сербии в Калининград. Это создаст новые возможности для развития туристических, деловых и культурных связей между регионами двух стран.

Еврокомиссия намерена добиться ограничения выдачи виз россиянам

Читайте также


туризм

В РФ попал устойчивый к лекарствам штамм туберкулеза

Ранее его замечали на территории Белоруссии, где он впервые был найден в 2006 году

Эксперты уточняют: прогнозировать дальнейшее распространение штамма пока сложно

Читать
закрыть

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

Как высыпаться, живя рядом с шумными дорогами?

Чтобы нормализовать ночной отдых, можно улучшить звукоизоляцию

Еще вариант – приобрести беруши

Читать
закрыть

Теневой прокат голливудского кино в РФ под угрозой закрытия

Эксперты уверены: практика прекратится в течение ближайших двух-трех месяцев

В отрасли уже обсуждается новая модель работы залов

Читать
закрыть

Действительно ли "Оземпик" способен убить человека?

Жительница Краснодара связала серьезные проблемы со здоровьем с курсом инъекций

Эксперты уверены: иногда из-за препарата может возникнуть желчекаменная болезнь

Читать
закрыть

Чем может обернуться привычка подкармливать зверьков в парках?

Белки покусали свыше 500 россиян за последний год

Главная опасность укуса лесными животными – вирус бешенства

Читать
закрыть

Хоррор-квесты в лесу завоевали популярность у москвичей

Локация, игра актеров позволяют погрузиться в атмосферу, провоцируя выброс адреналина

Эксперты уточняют: реакция на страх приносит сильное возбуждение, а потом эйфорию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика