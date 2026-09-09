Россиян в ноябре ждет короткая рабочая неделя

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Сокращенная рабочая неделя ждет россиян в ноябре 2026 года в связи с празднованием Дня народного единства. Об этом сообщила РИА Новости доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова.

По ее словам, 4 ноября в 2026 году выпадает на среду и является нерабочим праздничным днем. Таким образом, в начале месяца будет всего четыре рабочих дня. Эта короткая неделя станет единственной осенью.

Ранее сообщалось, что осенью этого года выгоднее всего брать отпуск в сентябре или октябре, в которых по 22 рабочих дня, тогда как в ноябре их 20, поэтому стоимость рабочего дня выше.

Специалисты предложили воспользоваться гражданам праздником в ноябре. По словам специалистов, если пойти в отпуск 2–3 и 5–6 ноября, то можно получить 9 дней отдыха – с 31 октября по 8 ноября.

Кроме того, в 2027 году при пятидневной рабочей неделе россиянам предстоит отработать 247 дней. Такие данные содержатся в производственном календаре на следующий год.