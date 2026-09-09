Захарова заявила, что многие западные послы после работы в РФ уходят в оппозицию

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Многие западные дипломаты и послы после возвращения из России начинают критиковать собственные правительства. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, послы получают деньги от своих правительств, однако после завершения миссии в России нередко складывают полномочия и уходят в оппозицию или "в индивидуальное плавание", высказывая критические оценки в адрес властей своих стран. Дипломат отметила, что такие случаи происходят "сплошь и рядом".

"Многие, даже оставаясь на этих должностях, кулуарно высказывают даже не озабоченности, а просто бьют в набат, понимая, как их правительство под действием каких-то коллективных блоков или прямой угрозы вынуждено принимать глупейшие решения, опаснейшие решения, которые вредят в первую очередь населению их собственных стран", – приводит ТАСС слова Захаровой.

Ранее бывший посол Норвегии в России Роберт Квиле высоко оценил качество жизни в Москве. Он обратил внимание, что в Москве "ухаживают" за дорогами и тротуарами, стригут растения в скверах. Помимо этого, Квиле указал на большое количество хороших ресторанов, которые переполнены посетителями.