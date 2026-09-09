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09 сентября, 09:24

Транспорт

Два автобусных маршрута из Мытищ до станции "Медведково" запустят 12 сентября

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Два новых автобусных маршрута № 1169 и 1199 запустят 12 сентября между Москвой и Мытищами в рамках проекта "Москва – область". Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Автобусы будут следовать до станции метро "Медведково", соединяя ее с остановкой "НИИОХ" и Троицкой улицей в Мытищах. Всего на линии выйдут 14 автобусов большого класса НефАЗ 5299-40-52.

В салонах предусмотрены 31 сиденье, климат-контроль, адаптивное освещение, места для маломобильных пассажиров, велосипедов и детских колясок. Все машины низкопольные, оборудованы широкими накопительными площадками, более мягкими креслами с ремнями безопасности, зарядками для телефонов и медиаэкранами с информацией об остановках.

Маршруты будут работать по зональному тарифу, который зависит от расстояния. Поэтому при поездке необходимо прикладывать карту как при входе, так и при выходе из автобуса. Проезд от "Медведково" до "НИИОХ" и Троицкой улицы по "Тройке" будет стоить от 71 до 100 рублей, банковской картой – от 76 до 105 рублей. Посадка и высадка пассажиров будут проходить через все двери.

Пассажиры смогут пользоваться безлимитными абонементами "Единый" зоны "Пригород" на 30, 90 и 365 дней. Для учащихся предусмотрены абонементы на 30 и 90 дней по карте москвича. Льготники смогут ездить бесплатно по картам москвича и жителя Московской области на условиях, действующих для городских маршрутов Москвы.

При этом оплатить разовую поездку по карте "Стрелка" будет нельзя, а скидки при пересадках на метро и другие маршруты при оплате "Тройкой" по тарифу "Кошелек" или банковской картой не предоставляются.

По словам Ликсутова, сотрудники московского транспорта будут дежурить в автобусах и на крупных остановках, чтобы консультировать пассажиров по маршрутам и изменениям в билетной системе.

Запуск маршрутов в Мытищах станет частью более крупного проекта по интеграции пригородных перевозок Москвы и Московской области. В 2026 году в систему московского транспорта планируют включить более 50 действующих областных маршрутов на западном, северо-западном, северном и северо-восточном направлениях. Более половины из них уже перевели в систему Москвы.

Для проекта закупили 600 современных автобусов среднего, большого и большого пригородного класса. Помимо обновления подвижного состава, программа предусматривает развитие остановочной и дорожной инфраструктуры, включая новые павильоны, выделенные полосы и транспортно-пересадочные узлы.

За первое полугодие 2026 года в Москве было запущено 32 новых электробусных маршрута. Кроме того, за этот же срок в автобусные парки поступили 43 электробуса нового поколения с системой зарядки, которая облегчает массу машины и делает ее более надежной и технологичной.

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