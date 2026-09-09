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09 сентября, 12:00

Общество

Маргарита Симоньян сообщила о ремиссии после лечения рака груди

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Роман Пименов

Главред телеканала RT Маргарита Симоньян назвала преувеличением появившиеся в СМИ сведения о своей победе над раком молочной железы. Об этом она написала в своем канале в MAX.

По итогам контрольного обследования медики выявили ремиссию, но лечение продолжается.

"Смотрите, рак груди нельзя победить за год. То, что произошло вчера вашими молитвами и, конечно, силой Господа, – означает, что просто на том ПЭТ/КТ, который я проходила вчера, признаков злокачественных образований новых не обнаружено. Это значит, что я нахожусь в ремиссии", – написала Симоньян.

Она уточнила, что операция была сделана год назад. С учетом поражения лимфоузлов риск сохранения активности онкоклеток остается в течение 5 лет. Главред RT добавила, что ей предстоит еще 4 года гормональной терапии с тяжелыми побочными эффектами.

"Это маленькая, маленькая такая, промежуточная победа", – отметила Симоньян, поблагодарив всех, кто за нее молится.

Симоньян сообщила, что ей диагностировали тяжелое заболевание, в начале сентября 2025 года. Тогда она не стала раскрывать диагноз, но рассказала о предстоящем хирургическом вмешательстве. Спустя время журналистка заявила, что ей сделали операцию.

Позднее главред RT призналась, что у нее выявили рак 1–2-й стадии. В октябре Симоньян сообщила о начале химиотерапии, а в декабре – о старте третьего курса химии.

Журналистка сообщала, что переносила лечение каждый раз по-разному. Она рассказывала, что на фоне стресса течение болезни проходило в "ураганном режиме". При этом главред RT совмещала лечение с работой, так как ей нужно заботиться о детях. В сентябре 2026-го Симоньян заявила, что "победила" рак.

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