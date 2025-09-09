Симоньян сообщила, что вышла из наркоза после операции

Фото: ТАСС/Роман Пименов

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян рассказала, что вышла из наркоза после перенесенной операции. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

"Пару часов назад я вышла из наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленно и криво, простите. Спасибо всем, кто переживал и молился. Я вас тоже очень люблю и ценю", – поделилась Симоньян.

Главред RT рассказала, что ей диагностировали тяжелое заболевание, в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". Симоньян уточнила, что болезнь была диагностирована на прошедшей неделе.

По ее словам, она долго думала над тем, стоит ли ей приходить на передачу, но все же решила сделать это, чтобы рассказать о случившемся и поддержать тех, чьи близкие сейчас находятся в зоне СВО. Также журналистка напомнила, что ее супруг, режиссер Тигран Кеосаян, уже девятый месяц находится в коме.