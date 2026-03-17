Сборная РФ вернулась в Москву после выступления на Паралимпиаде

Сборная России прилетела в столичный аэропорт Внуково после выступления на Паралимпийских играх в Италии. Спортсменов встречали активные болельщики, которые выстроились в коридор и скандировали "Молодцы!" и "Россия!"

Российская сборная заняла третье место в медальном зачете Паралимпийских игр, которые прошли в Италии. На счету российских атлетов 8 золотых, 1 серебряная и 3 бронзовые медали.

Первое место в общем зачете – у китайской сборной (15 золотых, 13 серебряных и 16 бронзовых), второе – у команды США (12 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых).

Всего в Паралимпиаде участвовали шесть российских спортсменов: горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян, сноубордисты Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо. Они выступили под национальной символикой впервые за последние 12 лет.

В Кремле сообщили, что Владимир Путин вместе со всей страной радуется успешному выступлению российских паралимпийцев. Глава государства уже направил поздравительные телеграммы всем спортсменам, занявшим призовые места на Паралимпиаде в Италии.