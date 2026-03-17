17 марта, 04:57

Сборная РФ вернулась в Москву после выступления на Паралимпиаде

Видео: Москва 24

Сборная России прилетела в столичный аэропорт Внуково после выступления на Паралимпийских играх в Италии. Спортсменов встречали активные болельщики, которые выстроились в коридор и скандировали "Молодцы!" и "Россия!"

Российская сборная заняла третье место в медальном зачете Паралимпийских игр, которые прошли в Италии. На счету российских атлетов 8 золотых, 1 серебряная и 3 бронзовые медали.

Первое место в общем зачете – у китайской сборной (15 золотых, 13 серебряных и 16 бронзовых), второе – у команды США (12 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых).

Всего в Паралимпиаде участвовали шесть российских спортсменов: горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян, сноубордисты Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо. Они выступили под национальной символикой впервые за последние 12 лет.

В Кремле сообщили, что Владимир Путин вместе со всей страной радуется успешному выступлению российских паралимпийцев. Глава государства уже направил поздравительные телеграммы всем спортсменам, занявшим призовые места на Паралимпиаде в Италии.

Сборная России установила рекорд на Паралимпиаде в Италии

Читайте также


Когда предметы гигиены становятся опасными?

На нижнем белье из-за влажности создаются идеальные условия для размножения бактерий

Постельное белье, пижамы и ночнушки могут стать причиной гнойничковых заболеваний кожи

Читать
закрыть

Как обезопасить организм в период весенней аллергии?

Пациент, знающий о реакции, должен заранее принимать назначенные препараты

Из питания важно исключить продукты, которые могут вызвать аллергию

Читать
закрыть

Зачем нужен ГОСТ на квест-комнаты?

Мера улучшит безопасность досуга и снизит риски для здоровья участников

Эксперты уверены: ГОСТ положительно скажется на сфере

Читать
закрыть

Как будет работать бытовая техника при ограничениях интернета?

Умная бытовая техника может перестать работать в России

Под угрозой могут оказаться умные чайники, телевизоры и пылесосы

Читать
закрыть

Как правильно совершить сделку с ипотечной квартирой?

Необходимо проверить, использовался ли материнский капитал и выделены ли доли детям

Важно проследить за снятием обременения банка

Читать
закрыть

Как контактировать с токсичными коллегами?

При взаимодействии с "токсиками" важно выстраивать границы

Главная ошибка – начать оправдываться, объяснять или втягиваться в эмоции

Читать
закрыть

Для чего хотят создать сайт для знакомств с богатыми москвичами?

Среди потенциальных кандидатов будут предприниматели, топ-менеджеры и IT-специалисты

Однако эксперты уверены: такой подход создаст опасный прецедент

Читать
закрыть

Что грозит за продажу сгенерированных ИИ растений на маркетплейсах?

Возможна компенсация морального вреда и штраф

Часть статьи, которую применят при наказании, зависит от сумм, на которые были обмануты потребители

Читать
закрыть

