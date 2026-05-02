Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

Новости

02 мая, 09:07

Силы ПВО перехватили 215 беспилотников над территорией РФ за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и перехватили 215 украинских беспилотников над российскими регионами за минувшую ночь. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Прилет дронов, как уточнили в ведомстве, фиксировался в период с 20:00 пятницы, 1 мая, до 08:00 субботы, 2-го числа. Часть из них была ликвидирована над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской и Новгородской областями.

Также операции по нейтрализации БПЛА были проведены в небе над Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили населенный пункт Покаляное в Харьковской области. Установить контроль над селом удалось благодаря подразделениям группировки войск "Север".

До этого российские бойцы нанесли 6 групповых ударов по военным объектам на Украине. В результате были поражены предприятия ВПК Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах украинских войск.

Сюжет: Спецоперация на Украине
