ВС РФ освободили Покаляное в Харьковской области

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Покаляное в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Ведомство отметило, что установить контроль удалось благодаря подразделениям группировки войск "Север". Они провели активные действия.

Кроме того, как уточнило Минобороны, на минувшей неделе российские бойцы освободили населенные пункты Бочково и Землянки Харьковской области, Корчаковка, Новодмитровка и Таратутино Сумской области.

Ранее ВС РФ нанесли 6 групповых ударов по военным объектам на Украине. В результате были поражены предприятия ВПК Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах украинских войск.

Также российская армия ударила по военным аэродромам, местам сборки, хранения и подготовки БПЛА, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

