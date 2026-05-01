Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Коми

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Частный вертолет Ми-8Т, который должен был доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ, совершил жесткую посадку в Усинске в республике Коми. В результате пострадали 10 человек, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Ведомство уточнило, что всего на борту находились 24 человека. По данным МЧС, при взлете с площадки вертолет завалился на бок.

В настоящее время на месте ЧП задействованы подразделения Усинского пожарно-спасательного гарнизона. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее самолет Ан-2 совершил жесткую посадку на взлетно-посадочную площадку Камышин в Волгоградской области. Два пилота, которые находились на борту, не пострадали.

Сам самолет при посадке получил повреждения. После этого его отправили в парк авиапредприятия "Регионавиа".

Кроме того, легкомоторный самолет потерпел крушение в подмосковной Коломне. На борту находились два человека, они оба погибли. Росавиация признала случившееся катастрофой.