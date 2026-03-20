Самолет АН-2 совершил жесткую посадку в Волгоградской области

Самолет АН-2 совершил жесткую посадку на взлетно-посадочную площадку Камышин в Волгоградской области. Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

По факту происшествия организована проверка. Оценить планируется соблюдение норм законодательства, регулирующих безопасность полетов. Итоги проверки послужат основанием для рассмотрения вопроса о необходимости принятия соответствующих мер.

На место происшествия выехал транспортный прокурор по региону Сергей Сафинов.

Ранее легкомоторный самолет потерпел крушение в подмосковной Коломне. Инцидент произошел 20 марта. На борту находились два человека, они оба погибли. Росавиация признала случившееся катастрофой.