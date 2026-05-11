11 мая, 18:42

Обсуждение вступления Украины в ЕС может начаться в июне

Фото: 123RF.com/hennadiinaumov

Евросоюз может начать прямые переговоры с Киевом о членстве в объединении в июне. Об этом заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос.

"Мы можем начать переговоры по первому кластеру еще до окончания кипрского председательства в Совете ЕС (в июне. – Прим. ред.), а остальные пять кластеров можем открыть в июле", – приводит ее слова ТАСС.

По словам Кос, она получила "позитивное сообщение" от премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра по данному вопросу. Как указала еврокомиссар, он готов относиться ко всем странам-кандидатам на равных.

Ранее Мадьяр заявил, что не поддерживает ускоренное вступление Украины в Евросоюз. По его словам, Киев находится в состоянии войны, что совершенно не позволяет Украине вступить в ЕС.

По данным СМИ, Евросоюз планирует затянуть конфликт на Украине до конца текущего десятилетия, то есть до 2030 года.

политиказа рубежом

